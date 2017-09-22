برزاني: استفتاء استقلال اقليم كردستان عن العراق سيجري في موعده

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أن الاستفتاء على الاستقلال عن العراق سيجري في موعده.

وأعلن برزاني أن "الدستور العراقي لم يتحدث عن وحدة أراضي العراق، بل ينص على الاتحاد، وبغداد لم تلتزم به".

وقال زعيم كردستان العراق في كلمة ألقاها في مظاهرة حاشدة في أربيل اليوم الجمعة، "إن الدولة الحالية في العراق مذهبية"، وليست مدنية، مشيرا إلى أن بغداد لم ترسل أسلحة إلى قوات البيشمركة الكردية وقطعت التمويل.

وأضاف أن القيادة الكردية توصلت منذ سنوات إلى استنتاج حول استحالة التعايش مع بغداد، مشيرا إلى أن أربيل تحدثت بجدية عن إمكانية إجراء الاستفتاء على الاستقلال، بينما اعتقد الكثيرون أن ذلك مجرد ورقة ضغط للتخلص من الأزمة الداخلية.