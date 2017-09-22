ارتفاع حصيلة قتلى زلزال المكسيك إلى 286

أفاد رئيس الهيئة الوطنية للكوارث والإنقاذ في المكسيك، لويس فيليبيه بوينتيه، اليوم الجمعة، بأن حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ارتفعت إلى 286 شخصا.

وكتب في صفحته على موقع تويتر: في المكسيكو بلغت الحصيلة 148 شخصا، وفي مدينة موريلوس – 73 شخصا، وفي مدينة بويبلو – 45 شخصا، وفي ولاية المكسيكو – 13 شخصا، وفي غيريرو – 6 أشخاص وفي أوهاكا – شخص واحد، وبلغت الحصيلة الإجمالية 286 شخصا".

وكانت السلطات المكسيكية قالت سابقا، إنها حصلت على نحو 200 إعلان حول أشخاص مفقودين إثر الزلزال.

يذكر أن الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7,1 درجات على مقياس ريختر، هز المكسيك يوم الثلاثاء الماضي.