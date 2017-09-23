كندا تفرض عقوبات على فنزويلا

قالت حكومة كندا، أمس، إنها فرض عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، و39 شخصا آخرين "مسؤولين عن تدهور الديموقراطية" في فنزويلا.

وقالت الحكومة إن هذه العقوبات "هدفها إبقاء الضغوط على حكومة فنزويلا لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديموقراطية لشعبها".