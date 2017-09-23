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الجزائر والصين توقعان ببكين على اتفاق تعاون في المجال الفلاحي

  23 سبتمبر 2017 - 10:50   قرئ 2 مرة   0 تعليق   الدولي
الجزائر والصين توقعان ببكين على اتفاق تعاون في المجال الفلاحي

وقع وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد  البحري عبد القادر بوغازي و نظيره الصيني هان شانغفو ببكين  على اتفاقي تعاون في مجال حماية النباتات و الصحة الحيوانية حسبما أفاد به  يوم الجمعة بيان للوزارة.

ويهدف الاتفاق الأول إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال حماية النباتات و  الحجر النباتي و الوقاية من انتشار الطفيليات في البلدين و حماية الانتاج الفلاحي و الموارد النباتيةي بالإضافة إلى ترقية تنوع التجارة  الثنائية.

بموجب هذا الاتفاقي يتخذ الطرفان الاجراءات الضرورية لمنع  انتشار مواد مضرة  من أراضي بلد لآخر عن طريق تجارة أو نقل النباتات  و المواد النباتية و باقي المواد النظاميةي حسب ذات المصدر.

أما الاتفاق الثاني فيخص وضع الجزائر و الصين آليات للتعاون في مجال مراقبة  الأمراض الحيوانية من أجل حماية أراضيهم من انتشار الأمراض العابرة للحدود من أراضي بلد لأخر خلال عمليات الاستيراد و التصدير و  نقل الحيوانات و المواد ذات الأصل الحيواني و وسائل  النقل و التوضيب و الحاويات و أدوات التغذية التي يمكن أن تلوث بالجراثيم.

و حسب البيان فقد تم التوقيع على هذه الاتفاقات عقب اجتماع بين الوزرين عقد  أمس الخميس بمقر وزارة الفلاحة الصينية. 

للتذكير يجري السيد بوغازي منذ يوم الأربعاء زيارة عمل إلى الصين مرفوقا بوفد  هام من المتعاملين الاقتصاديين.

 

 

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