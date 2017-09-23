الجيش السوري يستعيد قريتين من "داعش" في محافظة دير الزور

فرض الجيش السوري سيطرته الكاملة على قريتي معدان عتيق ومظلوم في محافظة دير الزور، في إطار تقدمه المتواصل نحو مواقع مسلحي تنظيم "داعش"

و أسفرت عمليات تحرير قرية معدان عتيق في ريف دير الزور الغربي عن تصفية العديد من المسلحين وتدمير آليات وعتاد لهم، مؤكدة أن وحدات من الجيش تواصل تقدمها باتجاه مدينة معدان، أكبر معاقل "داعش" في ريف الرقة الشرقي قرب الحدود الإدارية بين المحافظتين

في الوقت نفسه، تتابع القوات الحكومية عملياتها في الضفة الشرقية لنهر الفرات، حيث تمكنت من فرض سيطرتها بالكامل على قرية مظلوم، وكذلك على بعض النقاط في بلدة خشام، جراء اشتباكات عنيفة مع "داعش" سقط فيها العديد من المسلحين بين قتلى وجرحى.