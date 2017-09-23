بشار الأسد يستقبل وفدا موريتانيا

اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن العرب الذين دعموا ومولوا الإرهاب في سوريا "لا يشكلون شيئا يذكر أمام الغالبية الساحقة من الشعوب العربية التي تقف مع السوريين".

جاء ذلك خلال استقبال الأسد اليوم السبت لوفد برلماني موريتاني في دمشق يضم عددا من أعضاء الأحزاب الموريتانية برئاسة محمد ولد فال رئيس حزب الرفاه.

واعتبر الرئيس السوري أن "العروبة انتماء وليست أفكارا في الكتب والمؤلفات، وأن التنوع في المنطقة العربية هو تنوع طبيعي، لذلك يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لفكرة الانتماء حتى نستطيع الخروج من صراع الهوية الذي نعيشه حاليا".