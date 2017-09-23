لندن ستدفع 40 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "تايمز" بأن بريطانيا ستدفع لبروكسل 40 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 54 مليار دولار) تعويضا عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة اليوم السبت عن مصدرين في بروكسل، لم تذكرهما، أن هذا المبلغ سيسدد على مرحلتين، الأولى ستتم حتى حلول 2020 وتعادل 20 مليار جنيه، حيث أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في خطاب لها ألقته الجمعة في فلورنسا الإيطالية بشأن "بريكست"، أن لندن ستلتزم بسداد المبلغ في الموعد المحدد.

أما الجزء الثاني للمبلغ، البالغ 20 مليار جنيه، حسب الصحيفة، ستسده لندن لتسوية التزاماتها الأخرى التي ستتم مناقشتها على حدة. وتفترض الصحيفة أن تسديد الشق الثاني من المبلغ قد يمتد لفترة طويلة.

ولم تؤكد السلطات البريطانية حجم المبلغ الكامل الذي تتحدث عنه الصحيفة.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الحكومة البريطانية تنوي تسديد 20 مليار يورو(17 مليار جنيه إسترليني)، مشيرة إلى أن بروكسل تطلب من بريطانيا دفع نحو 100 مليار دولار (88 مليار جنيه إسترليني).