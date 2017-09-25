متحف "اللوفر- أبو ظبي" يفتح أبوابه في 11 نوفمبر

انتهت أشغال بناء متحف "اللوفر-أبوظبي" بعد تأخير دام خمس سنوات كاملة. افتتاح المتحف للعموم سيكون في 11 نوفمبر المقبل، وسيتم عرض عدة أعمال فنية شهيرة ستغادر مواقعها التقليدية في فرنسا لتحل "ضيفة" على متحف "اللوفر -أبو ظبي" خلال العقود الثلاثة القادمة

يفتح متحف "اللوفر" في أبوظبي أبوابه بعد عشر سنوات من توقيع اتفاق دولي بين الحكومتين الفرنسية والإماراتية. وسيتم تقديم المتحف في 22 من سبتمبر في مقر المتحف الأصلي في باريس، على أن يتم تدشين المتحف الذي أنشئ في جزيرة السعديات في إمارة أبو ظبي في 9 من نوفمبر القادم بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومن المقرر أن تفتح أبوابه إلى العموم في 11 من الشهر ذاته.