الاعلان الرسمي عن ميلاد المنتدى الوطني للعدالة وحقوق الانسان

تم الاعلان الرسمي عن ميلاد المنتدى الدولي للعدالة وحقوق الانسان خلال الجمعية العامة المنعقدة بباريس والتي حضرتها جنسيات مختلفة من عدة اقطار منها الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، سوريا، تركيا وفرنسا. وجاء في بيان مكتب المنتدى لرئيسه علي ايت جودي الذي تلقت "المحور اليومي" على نسخة منه، فإن الارادة القوية التي تسكن الضمائر لتوعية وتربية المواطن للحفاظ والدفاع عن القيم النبيلة وتكريسا لمبادئ مقدمة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 ديسمبر 1948، كانت وراء قرار انشاء المنتدى. كما قال البيان أن هذه المنظمة غير الحكومية والغير التجارية ذات طابع اجتماعي ثقافي وإنساني مفتوحة لكل "أفراد بني البشر عبر العالم دون أدنى تمييز" هدفها انتصار الحق على الباطل ومحاربة كل ما يمس بسوء الكرامة الانسانية مع جعل المنتدى فضاء لإصغاء ولترقية حرية التعبير والإبداع الثقافي للبشرية الجمعاء. فضلا عن أنه يسعى أن يكون جسر خير بين شعوب حوض البحر المتوسط والعالم بأكمله لترقية وتشجيع التضامن الانساني. الهدف الذي سيجسد بإنشاء هياكل وطنية عبر كل بلدان العالم وسيخلق في كل بلد فضاءات جهوية ومحلية على شكل منتديات للانخراط.

أ، ب