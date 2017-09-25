رئيس كاتالونيا لا يستبعد انفصال الإقليم عن إسبانيا من طرف واحد

لم يستبعد رئيس حكومة إقليم كاتالونيا، كارلوس بوتشديمون، احتمال انفصال الإقليم عن إسبانيا من طرف واحد، وذلك قبل أسبوع من موعد الاستفتاء على الاستقلال المرفوض من قبل مدريد.

وقال بوتشديمون في حديث لقناة La Sexta بث اليوم الاثنين: " لا تنظر حكومة كاتالونيا اليوم في احتمال إعلان الاستقلال من طرف واحد، لكنني لا استثني مثل هذا التطور".

وأوضح أن حالة كهذه يمكن أن تظهر إذا عرقلت السلطات المركزية تنظيم استفتاء الاستقلال المقرر في 1 أكتوبر/تشرين الأول القادم، أو في حال سيتجاوز إلى حد كبير عدد مؤيدي انفصال الإقليم عدد الرافضين للانفصال.

وأكد بوتشديمون أن مسألة الإعلان عن استقلال كاتالونيا عن مدريد سيكون موضع البحث في حال تقدم أي عضو من أعضاء حكومة الإقليم بهذا المقترح.

وأصر الزعيم الكاتالوني على أن الاستفتاء سيجري في الموعد المحدد، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة الدستورية الإسبانية على إجرائه.