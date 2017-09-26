إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة وتستمر في الاستيطان بوتيرة مرتفعة

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات في تحد لمطالب مجلس الأمن بوقف توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن ملادينوف الاثنين، أن إسرائيل تواصل بناء المستوطنات "بوتيرة مرتفعة". واتهم في تقرير إلى مجلس الأمن، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام خطاب تحريضي لدعم حملة استيطان ومستوطنات جديدة.

وقال إن بناء المستوطنات تركز من جوان الماضي إلى سبتمبر في القدس الشرقية بشكل أساسي، مع مخططات لما يقارب 2,300 وحدة جديدة، بزيادة قدرها 30% عن العام الماضي.

واعتبر أن "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير الشرعي تواصل بوتيرة مرتفعة، في نمط ثابت على مدار العام". وتبنى مجلس الأمن قبل تسعة أشهر، مشروع قرار خجول للجدل، يطالب إسرائيل بإنهاء بناء المستوطنات، وتم إقراره بعد أن تخلت الولايات المتحدة لأول مرة عن استخدام الفيتو لحماية إسرائيل، لكنها امتنعت بالمقابل عن التصويت بنعم على هذا القرار الذي ضربت به تل أبيب عرض الحائط، على غرار عشرات القرارات الدولية الصادرة قبله بحقها.