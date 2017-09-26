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الجامعة العربية تأسف لقيام الأكراد بإجراء الاستفتاء

  26 سبتمبر 2017 - 11:43   قرئ 32 مرة   0 تعليق   الدولي
الجامعة العربية تأسف لقيام الأكراد بإجراء الاستفتاء

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط عن أسفه إزاء قيام سلطات إقليم كردستان العراق بإجراء الاستفتاء أمس الاثنين، على الرغم من المساعي العربية والدولية المكثفة التي بذلت للحيلولة دون عقده تفاديا لتفاقم الوضع

وأعرب الأمين العام عن اعتقاده بأنه "لا يزال من الممكن احتواء تداعيات هذا الإجراء إذا ما اتسمت خطوات جميع الأطراف المعنية بالقدر اللازم من الحكمة والمسؤولية والتصرف في إطار مقومات الدولة العراقية".وجدد أبو الغيط، دعوته للأشقاء في العراق ل"نبذ الفرقة وفتح حوار شامل بضمانات عربية ودولية حول كافة المواضيع الخلافية تفاديا لأي صدام محتمل يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا، ليس على العراق وحده بل علي الأمن والاستقرار الإقليميين"

ومن جهتهي أشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العامي الوزير المفوض محمود عفيفي، إلى ما نص عليه القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 2017/9/12 بشأن "دعم وحدة وسيادة واستقلال جمهورية العراق" من "ضرورة احترام الدستور العراقي والتمسك به"وقال أن الأمين العام "يستشعر القلق من قيام بعض الأطراف باستغلال الأزمة في تعميق الانقسامات وتأجيج صراعات جديدة في المنطقة، بما يسهم في تقويض الجهود المبذولة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدا "إيمانه بأن مصالح الشعب الكردي في العراقي مثلها مثل مصالح بقية العراقيين، لن تتحقق سوى في إطار عراق موحد فيدرالي ديمقراطي يقوم على أساس احترام الدستور وتفعيل مبدأي المساواة والمواطنة"وكان قد تم أمس الإثنين في مدن وبلدات إقليم كردستان في شمال العراقي استفتاء حول انفصال الإقليم الكردي عن العراق وإقامة دولة كردية مستقلة  وذلك رغم رفض الحكومة المركزية العراقية لهذا لاستفتاء وتحذير المجتمع الدولي  من العواقب الوخيمة التي ستنجر عنه خاصة في ظل الظروف التي تعيشها العراق

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