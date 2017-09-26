حرق مسجد وسط السويد

تعرض مسجد في مدينة أوربرو وسط السويد لأضرار هائلة جراء اندلاع النيران فيه فجر اليوم الثلاثاء، والأنباء الواردة تشير أن الحريق كان متعمدا.

وأكدت الشرطة المحلية إلقاء القبض على مشتبه فيه في إضرام النيران في المسجد، بينما نقلت صحيفة Expressen عن حارس المسجد "حسن مونتيغيو" قوله إنه شاهد رجلا ملثما في المسجد قبل وقت قصير من نشوب الحريق.

من جانبه، أفاد رئيس إدارة إخماد الحرائق في المدينة أولف جاكوبسن في تصريح صحفي أن رجال الإطفاء بذلوا كل ما في وسعهم بغية السيطرة على النيران، غير أنها التهمت المسجد بسرعة وأصبح غير صالح تماما للاستخدام.

وأضاف المسؤول أن الحادث لم يسفر عن ضحايا بشرية ، مؤكدا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق "نشب بفعل فاعل".

وكشفت صحيفة Aftonbladet أن المسجد الذي تم بناؤه في عام 2007 كان في السابق هدفا لسلسلة من التهديدات.