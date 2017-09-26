حفتر يتنقل إلى روما لبحث عدة ملفات

ذكرت مصادر إعلامية إيطالية أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد وصل إلى العاصمة روما عصر الاثنين، على متن طائرة من طراز "ستورمو 31" تابعة لسلاح الجو الليبي.

وأضافت صحيفة "ميسّاجّيرو" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن المشير خليفة حفتر اختار لإقامته خلال زيارته الرسمية الأولى لإيطاليا، فندقا في حي باريولي، مبينة أن الزيارة تشتمل على لقاءات سرية بشأن الهجرة وتوفير الحماية لمواقع عمل مجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن المشير سيعود إلى ليبيا صباح الأربعاء.

وأشارت أيضا إلى أن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي نيكولا لاتوري، زار في الأيام الأخيرة طبرق، لتأكيد الدعوة والحث على الرحلة إلى إيطاليا.