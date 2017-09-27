تركيا وايران تضيقان اعلاميا على كردستان العراق

قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إغلاق مكتب مؤسسة كردستان 24 للإعلام والأبحاث في طهران، ردا على إجراء الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق.

ويعتقد أن القناة التلفزيونية التي تمّ إغلاق مكتبها في طهران، تعود لحزب رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الذي دعا لتنظيم هذا الاستفتاء وأصر على إجرائه رغم المناشدات الإقليمية والدولية بالتراجع عنه.

وقررت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي إغلاق مكتب مؤسسة كردستان 24 بسبب الاستفتاء الذي أجراه الأكراد.

وجاء قرار طهران بعد يومين من إغلاق تركيا مكتب مؤسسة كردستان 24 على أراضيها.