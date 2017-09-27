إنقاذ أكثر من 1000 مهاجر من الغرق في المتوسط

انتشلت سفن إيطالية وأوروبية أكثر من 1000 مهاجر من مياه البحر المتوسط يوم الثلاثاء يوشكون على الغرق.

وكتب المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية فلافيو دي جياكومو، اليوم الأربعاء، على موقع "تويتر"، تغريدة قال فيها إن سفنا إيطالية وأوروبية أنقذت الثلاثاء 1105 لاجئين من الغرق في البحر المتوسط.

وتراجع بوضوح خلال الأسابيع والأشهر الماضية عدد المهاجرين الذين يفدون إلى إيطاليا، وبحسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فإن 4324 مهاجرا وصلوا إلى موانئ إيطالية خلال سبتمبر الجاري حتى الاثنين، وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا الشهر الماضي نحو 3900 مهاجر.

يذكر أن الحكومة الإيطالية كثفت مساعيها لمنع وصول مهاجرين إلى أوروبا، بعدما وفد إليها في مايو/أيار الماضي نحو 23 ألف مهاجر، وفي يونيو/حزيران الماضي نحو 23500 مهاجر.

وتدعم البحريةالإيطالية خفر السواحل الليبي في مراقبة المياه الإقليمية الليبية ومكافحة مهربي البشر.