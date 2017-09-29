حالات الكوليرا باليمن قد تصل مليون

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إن الوضع الإنساني في اليمن كارثة، وإن حالات الإصابة بالكوليرا هناك قد تصل إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.

وقال ألكسندر فيت، رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن، إن الأطراف المتحاربة تستخدم القوة بشكل مفرط ما يؤدي إلى سقوط عدد هائل من الضحايا المدنيين.

ودعا كافة الأطراف إلى السماح بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة.

وأضاف، خلال إفادة صحفية في جنيف، أن عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغ 750 ألفا وأن عدد الوفيات وصل إلى 2119.

وأكد ألكسندر فيت أن اليمن يمكن أن يشهد مليون حالة بحلول نهاية العام.

وكان تقرير لمنظمة "أوكسفام" الدولية الإنسانية قد أفاد يوم الخميس، بأن عدد المصابين بمرض الكوليرا في اليمن، ارتفع إلى أكثر من 755 ألف حالة، ما يجعله الأسوأ في التاريخ.