تركيا تأمر باعتقال 117 جنديا بسبب صلاتهم بغولن

قالت مصادر أمنية تركية، إن مدعين أصدروا مذكرات اعتقال بحق 117 من أفراد الجيش، بسبب صلاتهم برجل الدين فتح الله غولن المقيم في أمريكا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.

وأضافت المصادر، الجمعة، أن شرطة مكافحة الإرهاب في إقليم إزمير بدأت عملية في وقت مبكر اليوم، لاعتقال الجنود الذين خدم بعضهم في وحدات مهمة بالقوات المسلحة.

وتقول تركيا إن أنصار غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 250 شخصا، وينفي رجل الدين ضلوعه في المحاولة.

وذكرت المصادر أن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة غولن بين 2010 و15 يوليو/تموز 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب.