سلطات الإحتلال الاسرائيلي تغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة

فرضت سلطات الإحتلال الاسرائيلي طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية، كما أغلقت المعابر الحدودية مع قطاع غزة الليلة الماضية، وذلك بمناسبة حلول يوم الغفران اليهودي

وقال الناطق باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي، في بيان: "بتعليمات من المستوى السياسي وبعد تقدير الموقف، تقرر فرض إغلاق كامل على مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بالإضافة إلى إغلاق المعابر أمام قطاع غزة اعتبارا من منتصف الليلة بين يومي الخميس والجمعة وحتى منتصف ليل السبت القادم"وأضاف أدرعي: "خلال فترة الإغلاق سيتم السماح بالعبور للحالات الإنسانية والاستثنائية، وفقا لموافقة منسق نشاطات مسؤولي الاحتلال في المناطق"وتابع: "إلى ذلك، لن يتم السماح بدخول عمال إلى البلدات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والأغوار إلا في حالات تمت الموافقة عليها مسبقا"وسيتم بموجب هذا القرار منع آلاف الفلسطينيين من حملة التصاريح من التوجه إلى أعمالهم أو زيارة أقاربهم في القدس وداخل المناطق المحتلة، إلا في حالات إنسانية استثنائية