تحديد مكان ذبح المصريين الأقباط في ليبيا عام 2015

شريط الاخبار
الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا الإفراج عن الطبيبة والقابلات الثلاث المتهمات بالتسبّب في وفاة أم وجنينها بالجلفة 7800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها الأفافاس يحيي الذكرى الـ 54 لتأسيسه بتنظيم تجمّع شعبي يوم السبت بتيزي وزو وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي حمس تكشف عن إيداع 720 قائمة في أكبر بلديات الوطن النواب يطالبون الحكومة بتقارير سنوية حول التمويل غير التقليدي انطلاق عملية إيداع ملفات عمال التربية المعنيين بالتقاعد السنة المقبلة الأفلان قدّم أسماء قديمة والأرندي راهن على الشباب وأبركان فضّل الراحة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الدولي
  3. تحديد مكان ذبح المصريين الأقباط في ليبيا عام 2015

تحديد مكان ذبح المصريين الأقباط في ليبيا عام 2015

  29 سبتمبر 2017 - 16:05   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الدولي
تحديد مكان ذبح المصريين الأقباط في ليبيا عام 2015

قال الصديق الصور، النائب العام الليبي، إن سلطات طرابلس كشفت موقع الجريمة الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" بحق 21 عاملا من الأقباط المصريين، ذبحهم في فبراير 2015.

 وقال النائب العام الليبي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "بعد بحث وتتبع وجهود أمنية تأكدت السلطات الليبية أن الجريمة نفّذت خلف فندق المهاري في مدينة سرت، وحددت السلطات هوية منفذي الجريمة أيضا، ومكان دفن الجثث، وسنستخرجها قريبا".

وأضاف النائب الصور: "أغلب المنخرطين في عضوية تنظيم داعش الإرهابى على الأراضى الليبية، ليسوا جديدين علي العمل الإرهابي والمسلح، فهم قادة في تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري، وقُبض على بعضهم في ليبيا في وقت سابق، وبعضهم نجحوا في التسلل والهروب للعراق، ليلتحقوا بالتنظيم هناك".

وكشف النائب العام الليبي في حديثه خلال المؤتمر، جانبا من نتائج التحقيقات الأولية مع قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ضبطتهم الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش خلال الفترة الأخيرة، ويجري استجوابهم في طرابلس.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الدولي

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات