طعن ودهس في كندا

أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الأحد، أن سائقا هاجم شرطيا بسكين في مدينة إدمونتون، قبل أن يتوجه بسيارته لدهس المارة عمدا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح، وأضافت أن المهاجم كان يضع علم تنظيم "داعش" على المقعد الأمامي لسيارته.

إلى ذلك أكدت الشرطة الكندية أنه يتم التعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي.

وأكد رود كنيتش، المتحدث باسم الشرطة الكندية في المدينة خلال مؤتمر صحفي، صباح الأحد، أنه تم توقيف المهاجم، ويتم التعامل مع الهجوم على أنه "عمل إرهابي".

وقال إن إصابة الشرطي ليست حرجة.

وأضاف رود أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المهاجم تصرّف بشكل فردي، كما أكد ما سبق أن نشرته وسائل إعلام محلية من أنه تم العثور على راية "داعش" في الشاحنة الكبيرة البيضاء اللون.