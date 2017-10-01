03 آلاف قتيل في سوريا خلال سبتمبر

قٌتل أكثر من 3 آلاف شخص 70% منهم مدنيون في سوريا خلال سبتمبر ، في حصيلة شهرية هي الأضخم خلال العام الجاري، حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن " 3055شخصاً قتلوا خلال شهر سبتمبر من العام 2017، وذلك في أعلى حصيلة شهرية للخسائر البشرية، منذ مطلع العام 2017 " وفي حصيلة تفصيلية أوردها المرصد، فإن عدد المدنيين بين القتلى بلغ 955 ، من بينهم 207 أطفال دون سن الثامنة عشر، و148 مواطنة فوق سن الـ 18 هذا وتشهد سوريا حربا داميا منذ اندلاع الثورة في مارس 2011، حيث تدخلت العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في الصراع، كان آخرها التدخل العسكري الروسي الذي يتم عامه الثاني اليوم الأحد