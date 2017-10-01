اعداد مخطط إسرائيلي لطرد الفلسطينيين خارج القدس

بتكليف من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعدت عضو الكنيست من الليكود عنات باركو خطة لوضع جدار يفصل الأحياء العربية والمخيمات عن مدينة القدس.

وتهدف الخطة، بحسب ما كشف موقع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95%، وذلك بنقل البلدات والقرى والمخيمات التي تقع في أطراف القدس إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وكانت عضو الكنيست باركو قد أطلعت نتنياهو بداية العام الحالي على الخطوط العريضة للخطة، والذي بدوره نظر إليها بإيجابية ودعاها إلى مواصلة العمل، الأمر الذي مضت فيه باركو إلى أن أكملت خطتها بصياغتها النهائية، وقدمتها إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية.

وقالت باركو إنها تدرك أن أعضاء الليكود، سيعتبرون أن خطتها بمثابة "تقسيم للقدس" لكنها من ناحيتها تعتبرها خطة "إنقاذ القدس".

من جهة أخرى أجرت الباحثة الديمغرافية البروفيسورة ديلا بيرغولا دراسة لصالح خطة باركو، وبينت أنه في ديسمبر 2016 بلغ سكان القدس 882 ألف نسمة، نسبة اليهود من بينهم 73% بواقع 550 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الفلسطينيين 332 ألف مواطن، لكن نسبة اليهود في القدس عادت وانخفضت لتشكل 62% من عدد السكان في المدينة.

وأوضحت الدراسة أنه وعلى مدى السنوات الممتدة منذ عام 1967 بلغت نسبة زيادة اليهود في القدس 180% وهو الأمر الذي اعتبرته الدراسة إيجابيا لصالح اليهود، ولكن في ذات الوقت ازداد عدد الفلسطينيين خلال هذه الفترة بنسبة 368%، أي أن الزيادة العددية للفلسطينيين ضعفا الزيادة اليهودية، وهو ذات الاتجاه السائد اليوم أيضا.

إلا أن أعداد اليهود في القدس تنخفض بشكل سنوي، وحسب توقعات بيرغولا، فإن نسبة اليهود في القدس ستنخفض عام 2025 إلى 60% وفي عام 2030 ستنخفض إلى 58%، وأن مسألة التحول الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في القدس ليست إلا مسألة وقت.