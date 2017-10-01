الحكومة اليمنية تحذر الشركات النفطية من التعامل مع الحوثيين

حذرت الحكومة اليمنية، اليوم، الشركات المنتجة للنفط فى المناطق المحررة من مغبّة التعامل مع مليشيا الحوثى وصالح فى صنعاء، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقال رئيس الوزراء اليمنى أحمد بن دغر إن الشركات التى تخالف ذلك ستتحمل المسؤولية القانونية والمالية.

واطلع خلال لقائه عدداً من المسؤولين فى العاصمة المؤقتة عدن، على التحضيرات التى تجرى لإعادة تشغيل بعض الحقول النفطية والغازية فى المحافظة، مؤكداً على ضرورة تفعيل ضخ النفط الخام والغاز، لما يمثلانه من أهمية فى رفد الاقتصاد العام لليمن.