مقتل 20 شخصا على الأقل بإطلاق نار في لاس فيغاس

أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 20 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح، في حادث إطلاق نار قرب مجمع وكازينو" ماندلاي باي" خلال أحد المهرجانات الموسيقية في لاس فيغاس.

وأعلنت شرطة لاس فيغاس على حسابها في "تويتر" أنها تصدت لرجل يقوم بإطلاق النار في المنطقة، مطالبة الجميع بتفادي التوجه إلى هناك، فضلا عن إجلاء مئات الأشخاص من المجمع.

وأغلقت السلطات جزءا من شارع "لاس فيغاس ستريب" بعد تلقيها تقارير عن وجود مطلق نار لا زال طليقا.

وذكرت دانيتا كوهين، المتحدثة باسم المركز الطبي الجامعي، أن مستشفى لاس فيغاس استقبل "عدة أشخاص" مصابين بطلقات نارية.