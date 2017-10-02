وفد الحكومة الفلسطينية يصل معبر بيت حانون في غزة

وصل وفد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، رفقة عدد من المسؤولين إلى معبر بيت حانون في قطاع غزة، في إطار المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وتأتي الزيارة بعد نحو أسبوعين على تفاهمات حدثت بشكل مفاجئ بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة التي شُكلت بتوافق بين الحركتين في 2 يونيو 2014، ولم تتمكن من القيام بعملها في غزة، غدا الثلاثاء اجتماعا في مقرها بالمدينة، بحضور معظم وزرائها ومسؤوليها.

وقال الحمدالله في بيان أمس، "إننا ذاهبون إلى قطاع غزة، بروح إيجابية، وعاقدوا العزم على القيام بدورنا في دعم جهود المصالحة، وطي صفحة الانقسام"، مشيرا إلى أن الحكومة ستساهم بشكل تدريجي، في حل القضايا العالقة التي وقفت في السابق عائقا أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأعلن عن تشكيل ثلاث لجان، هي: لجنة المعابر، ولجنة الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية.