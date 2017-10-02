ارتفاع حصيلة إطلاق النار بلاس فيغاس الأمريكية

قتل 50 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مئة بجروح في إطلاق نار وقع مساء الأحد في لاس فيغاس غرب الولايات المتحدة أثناء حفل موسيقي وفق شرطة المدينة، وكان مطلق النار موجودا في الطابق الثاني والثلاثين في فندق وكازينو ماندالاي باي حيث كان هناك حفلة موسيقية بالقرب منه.

وحسب وكالة “فرانس برس”، أوضح مسؤول شرطة لاس فيغاس جو لومباردو في مؤتمر صحافي أن مطلق النار الذي قتلته الشرطة من سكان المدينة ويجري البحث عن صديقته. وقالت الشرطة في وقت لاحق أن المهاجم يدعى ستيفن بادوك. وتابع مسؤول الشرطة أن “الشرطيين توجهوا إلى المكان وقتلوا المشتبه به هناك. لقد مات” مضيفا أنه تم التعرف على هويته وهو من سكان المدينة لكن دون كشف اسمه.

وتبقى ظروف إطلاق النار هذا غامضة وكذلك دوافع مطلق النار. وأوضحت الشرطة أنه يجري البحث عن صديقته ماريلو دانلي.