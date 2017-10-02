ثلاثة علماء أمريكيين يفوزون بنوبل للطب

أعلنت لجنة نوبل بالسويد اليوم الاثنين، عن منح جائزة نوبل للطب لسنة 2017 للأمريكيين جيفير س. هالي ومايكل روسباخي ومايكل دبليو يانغ.

وقالت اللجنة إن جائزة علم وظائف الأعضاء عادت لهذا الثلاثي الأمريكي بفضل اكتشافهم "آليات جزيئية تتحكم في الساعة البيولوجية للإنسان".

وأبرزت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا السويدي في بلاغ لها أن "اكتشافاتهم تفسر كيف يتلاءم البشر والنبات والحيوان إيقاعهم البيولوجي حتى يتماشى مع دوران الأرض".

يذكر أن قيمة هذه الجائزة التي تفتح موسم جوائز نوبل لسنة 2017 تبلغ تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).