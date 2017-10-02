تراجع "الأورو" بسبب استفتاء انفصال كتالونيا

انخفض اليورو اليوم الاثنين بعد استفتاء في كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا شابته أعمال عنف، وهو ما أجج القلق بشأن مخاطر سياسية في منطقة اليورو، بينما صعد الدولار بشكل عام.

وأظهرت بيانات أن المصانع في منطقة اليورو سجلت في سبتمبر أعلى إنتاجية شهرية منذ أوائل 2011، لكن البيانات لم تدعم العملة الموحدة، التي هبطت بنسبة 0.7% إلى 1.1730 دولار لتقترب من أقل مستوى في ستة أسابيع.

وسجل الدولار في الأسبوع الماضي أقوى أداء أسبوعي منذ بداية العام مع تجدد التوقعات بأن ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوافز المالية التي تعهد بها.

وارتفع المؤشر، الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.6% إلى 93.588 نقطة، ومقابل العملة اليابانية ارتفع الدولار بنسبة 0.3% إلى 112.84 ين.