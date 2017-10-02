15قتيلا بتفجير انتحاري في قلب العاصمة السورية

قتل 15 شخصا على الأقل بينهم 5 من رجال الشرطة، وأصيب آخرون بتفجير انتحاري استهدف قسم شرطة الميدان في وسط العاصمة السورية دمشق.

وأكدت وزارة الداخلية أن الهجوم نفذه انتحاريان، أمام قسم الشرطة مما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وعناصر الشرطة.

من جهتها ذكرت وكالة "نوفوستي" أن الهجوم نفذه أربعة انتحاريون، مستخدمين أحزمة ناسفة وقنابل وأسلحة متوسطة.

وأوضح ممثل الدفاع الوطني للوكالة أن "عناصر القسم اشتبكوا مع الإرهابيين الذين تمركز اثنين منهم على سطح قسم الشرطة وتمكن عناصر الشرطة من قتل الإرهابيين الأربعة"، مشيرا إلى أن "اثنين من الإرهابيين فجرا حزامين ناسفين ما أدى إلى مقتل خمسة من عناصر الشرطة وعشرة مدنيين".