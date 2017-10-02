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في إطلاق نار مفاجئ خلف حالة من الخوف والذعر لدى الأمريكيين

50 قتيلا وأزيد من 200 جريح في مجزرة دموية بلاس فيغاس

  02 أكتوبر 2017 - 19:15   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الدولي
50 قتيلا وأزيد من 200 جريح في مجزرة دموية بلاس فيغاس

عاشت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، يوماً هو الأكثر دموية على مرّ التاريخ، حيث أقدم مسلح خمسيني على قتل 50 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 200 أثناء حفل لموسيقى الريف في مدينة لاس فيغاس الأميركية، إذ أمطر الجمهور بالرصاص من الطابق 32 في فندق لعدة دقائق قبل أن ترديه الشرطة قتيلا.

 

أعلن قائد شرطة لاس فيغاس جوزيف لومباردو أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم، الذي شهدته المدينة الأمريكية لاس فيغاس إلى 50 قتيلا وأكثر من 200 مصاب.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بإطلاق النار وإنه قدم تعازيه في الضحايا، وقال ترامب في تغريدة على تويتر  تعازي الحارة وتعاطفي مع الضحايا وأسرهم في إطلاق النار المروع في لاس فيغاس . وقالت المتحدثة سارة ساندرز إن البيت الأبيض يتابع الموقف عن كثب وأبدى الدعم الكامل للولاية والمسؤولين المحليين .

وأكدت الشرطة أن عدد القتلى أولي. ويجعل هذا العدد الهجوم أكثر إطلاق نار جماعي دموية في تاريخ الولايات المتحدة متخطيا حصيلة مذبحة في ملهى ليلي في أورلاندو العام الماضي قتل فيها 49 شخصا.

وقال جوزيف لومباردو قائد شرطة لاس فيجاس خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل الاعلام الامريكية اليوم  أود أن يشعر المواطنون بالثقة والتحلي بالهدوء، لاسيما أننا أنجزنا الكثير فى وقت قصير . وأوضح أن منفذ الهجوم يدعى ستيفين بادوك ومن مواليد عام 1953، مشيرا إلى أنه جارى التحقيق بشأن خلفياته وتاريخه، إلا أنه تم العثور على عدد من الأسلحة في الغرفة التي كان يشغرها.. معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، متعهدا ببذل كافة الجهود من أجل كشف الحقيقة واطلاع الرأي العام عليها. وأظهرت صور من ماندالاي باي حشدا يشارك في حفل موسيقي وسط دوي الأسلحة الرشاشة. وتسبب إطلاق النار بتدافع كبير وحالة ذعر في صفوف جمهور الحفلة وفي مدينة نيفادا المعروفة بكازينوهاتها وفنادقها الفخمة. وقال أحد الشهود ويدعى صان جو بيتز  كنا نمضي أمسية رائعة حين سمعنا ما يشبه مفرقعات. وبالواقع كان إطلاق نار من سلاح رشاش لكن صوته بدا وكأنه مفرقعات  وفي الصور التي التقطت خلال الحفل، أمكن رؤية العديد من الجرحى ممدين على الأرض وتسيل منهم الدماء. وقالت شاهدة أيضا تدعى مونيك ديكيرف لشبكة  سي ان ان  إنه  بدأنا نسمع أصوات زجاج يتحطم، ونظرنا حولنا لمعرفة ما يحصل. بعد دقائق سمعنا دوي مفرقعات واعتقدنا أنها العاب نارية ثم أدركنا أنها ليست كذلك وأنها كانت طلقات نارية . وتابعت  اعتقدنا لوهلة أن الأمور تسير جيدا بعدما توقفت النيران، لكنها بدأت مجددا . وقالت شقيقتها راشيل التي كانت تحضر معها الحلفة، إن  النيران كانت تأتي من جهة اليمين، بالقرب منا تماما .

 داعش  يتبنى مجزرة لاس فيغاس

    أعلنت مواقع تابعة لتنظيم  داعش  الإرهابي، أمس، مسؤوليتها عن  مذبحة لاس فيغاس ، التي راح ضحيتها 50 قتيلا وأصيب 406 آخرون، وذكرت وكالة  أعماق  التابعة للتنظيم الإرهابي، أن مطلق النار في لاس فيغاس اعتنق الإسلام قبل أشهر عدة، وأضافت  منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي لـ  داعش  ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف دول التحالف .

 ق د

 

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