تميم يستقبل ظريف في الدوحة

عبّر أمير قطر عن ارتياحه، لموقف إيران فيما يخص تطورات المنطقة، وضرورة التوصل لحلول سلمية للأزمات الإقليمية.

وأضاف الأمير تميم بن حمد، أثناء مباحثاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة القطرية الدوحة، أن الحوار والتشاور الدائم بين دول المنطقة بما فيها إيران يعتبر من الضرورات التي لا يمكن تجنبها.

كما رحب الأمير بتعزز علاقات بلاده مع طهران، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين جميع دول الخليج وإيران.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني على سياسة بلاده المبدئية في تعزيز علاقاتها مع جميع دول الجوار، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات أكثر من أي وقت سبق، داعيا الأجهزة الرسمية المعنية في كلا البلدين للتمهيد وتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة لتعزيز حركة تنقل الشعبين والقطاع الخاص لاستغلال الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة.