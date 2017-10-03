أول جلسة للحكومة الفلسطينية في غزة منذ 2014

عقدت في مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية بمدينة غزة اليوم الثلاثاء، جلسة لحكومة التوافق برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وذلك لأول مرة منذ عام 2014

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن الحمد الله تعهده، قبل افتتاح الجلسة التي عقدت بحضور معظم الوزراء، بأن الحكومة سوف تحل جميع القضايا العالقة بالتوافق والشراكة.وذكر رئيس حكومة الوفاق، أن تحقيق المصالحة الفلسطينية يدفع الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها، فيما يخص ملف إعادة الإعمار، مضيفا أن السلطات الفلسطينية قد أعادت ترميم 65% من المنازل المدمرة، وكشف أن ملف المواطنين سوق يطرح على أجندة اجتماع القاهرة المتوقع عقده بين الفصائل الفلسطينية الأسبوع القادم