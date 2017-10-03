منظمة التعاون الإسلامى تدين حادث إطلاق النار فى لاس فيجاس

أدانت منظمة التعاون الإسلامى حادث إطلاق النار فى مدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة المئات.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين -فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لذوى الضحايا والشعب والحكومة الأمريكية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبر عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية البشعة التى تستهدف المدنيين الأبرياء، مجددًا موقف المنظمة الثابت المناهض لجميع أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا أن الإرهاب لا دين له ولا بلد أو عرق، الأمر الذى يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحته بكافة أشكاله وصوره.