محادثات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة الاثنين المقبل

ينتظر أن يتوجه وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" إلى القاهرة الاثنين المقبل لعقد سلسلة اجتماعات، بهدف بحث تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية المبرم بين الحركتين في مايو/ أيار 2011.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية أمس الثلاثاء، موافقة حركته على تلبية دعوة من جهاز المخابرات العامة المصرية لزيارة القاهرة، بهدف إطلاق الحوار الثنائي مع "فتح"، وذلك في وقت عقدت فيه حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله أول جلسة لها في غزة منذ عام 2014.

وأوضح هنية أنه أبلغ رئيس جهاز المخابرات المصرية خالد فوزي، الذي وصل إلى غزة أمس، بموافقة "حماس" على عقد مشاورات مع "فتح" في القاهرة" بشأن الملفات المتعلقة بعمل الحكومة في غزة، مؤكدا أن جلسات الحوار المقبلة ستشهد معالجة القضايا القائمة، مما سيتيح للحكومة العمل بأجواء توافقية "بعيدا عن حالة التجاذب".

من جانبه، ذكر أمين سر المجلس الثوري لـ"فتح" ماجد الفتياني، أن وفدا من الحركة برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد سيتوجه إلى القاهرة منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المسائل التي سيتناولها الحوار مفصلة ضمن اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه في مايو/أيار 2011.