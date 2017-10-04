كتالونيا ستعلن الاستقلال بعد أيام!

أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارليس بيغديمونت، أن الإقليم سيُعلن استقلاله عن إسبانيا في غضون أيّام.

وأضاف بيغديمونت، في أوّل مقابلة له منذ الاستفتاء على انفصال كتالونيا لـ"بي بي سي"، أن "حكومته ستعمل خلال نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".

وفي الوقت نفسه، هاجم ملك إسبانيا فيليبي السادس، خلال كلمة بثّها التلفزيون الرسمي، منظّمي الاستفتاء على استقلال كتالونيا، معتبراً انّهم وضعوا أنفسهم "خارج إطار القانون".

وأوضح فيليبي أن الوضع في إسبانيا "خطر جدّاً"، ودعا إلى الحفاظ على الوحدة.

وخرج مئات الآف من الكتالونيين في احتجاجات حاشدة، ضدّ عنف الشرطة الإسبانيّة الأحد الماضي، خلال التصويت على الاستفتاء الذي أدّى إلى إصابة نحو 900 شخص.