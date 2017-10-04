قتلى وجرحى في هجوم لـ"داعش" على محاكم مصراتة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون على الأقل، جراء هجوم نفذه اليوم الأربعاء مسلحون من تنظيم "داعش" على مجمع محاكم مصراتة الليبية.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن الاعتداء وقع لحظة وصول عدد من المتهمين المنتمين لتنظيم "داعش" إلى المكان للمثول أمام النيابة.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم بدأ بدخول سيارة بالقوة إلى داخل المجمع، وفيها أربعة مهاجمين قام اثنان منهم بتفجير نفسيهما، مما أودى بأرواح أربعة من عناصر القوة الأمنية المشتركة وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأضافت الوكالة أن أفراد الأمن تمكنوا من تصفية المهاجمين الاثنين الآخرين، مشيرا إلى أن سرية الهندسة العسكرية، قد شرعت في التعامل مع السيارة التي استخدمها المهاجمون وتبين أنها مفخخة.

من جانبها، نقلت بوابة "الوسط" عن المتحدث باسم مستشفى مصراتة المركزي، الدكتور أكرم قليوان، تأكيده ارتفاع حصيلة الجرحى جراء الهجوم إلى 41 شخصا.