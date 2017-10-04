"دواعش" يسلمون أنفسهم لقوات الأمن البيشمركة

أعلن مدير شرطة كركوك العميد سرحد، قادر اليوم الأربعاء، عن تسليم أكثر من 400 عنصر من تنظيم (داعش) الإرهابى أنفسهم للبيشمركة بعد انطلاق عمليات تحرير الحويجة.

وقال مدير شرطة كركوك - فى تصريح لوكالة أنباء الإعلام العراقى (واع) اليوم الأربعاء - "إنه بعد انطلاق عمليات تحرير قضاء الحويجة والمناطق التابعة له، واشتداد الحصار على (داعش) سلم ما بين 400 إلى 500 عنصر داعشى أنفسهم للأجهزة الأمنية من البيشمركة والشرطة والآسايش، مشيرا إلى أن بعضهم مطلوب لدى القوات الأمنية فى كركوك".

وأوضح أنه يتم التحقيق معهم بشكل دقيق لمعرفة معلومات أكثر عنهم، لاسيما عن خطط التنظيم والخلايا النائمة داخل كركوك، لافتا إلى أنه سيتم تسليمهم للقضاء عقب التحقيق معهم.. مشددا على أن عمليات البحث والتفتيش عن المطلوبين مازالت مستمرة دون توقف من قبل الأجهزة الأمنية.