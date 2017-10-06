مقتل 7 أشخاص إثر سقوط مروحية عسكرية في الهند

قالت السلطات الهندية إن 7 أشخاص قتلوا في حادث سقوط مروحية "مي-17" تابعة للقوات الجوية الهندية اليوم الجمعة شمال شرقي البلاد.

وجاء في بيان صادر عن جهاز الأمن الهندي أن المروحية سقطت بمنطقة تاوانغ الواقعة في ولاية أروناشال براديش بالقرب من الحدود الصينية.

وأشار البيان إلى أن الحادث أسفر عن مصرع 7 أشخاص كانوا على متن المروحية العسكرية التي يتم التحقيق في أسباب سقوطها.

وأفادت قناة "ان - دي - تي - في" المحلية أنه تم العثور على جثث جميع القتلى والذين من بينهم طياران ومهندس طيران وضابطان وجنديان.