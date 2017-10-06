موسكو تؤكد أن التعاون العسكري مع الرياض ليس ضد أحد وعلى أمريكا ألا تقلق

قالت موسكو الجمعة إن التعاون العسكري مع الرياض غير موجّه ضد دولة ثالثة، مضيفا أن القلق حول هذه الإمكانية "غير مبرر"، وذلك في تعليق على المواقف الأمريكية التي لم تخف قلقها حيال الأنباء عن صفقة السلاح الروسية الأخيرة التي ستحصل المملكة بموجبها على صواريخ S-400 الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية الرسمية عن ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوله إن تعاون موسكو والرياض في المجال العسكري "غير موجه ضد دول ثالثة، والقلق هنا غير مبرر."

وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن مقتنعون بأن تطوير التعاون الروسي — السعودي يصب في مصلحة الدولتين في المقام الأول، وفي مصلحة الاستقرار في العالم وفي المنطقة، وبطبيعة الحال غير موجه بأي شكل من الأشكال ضد بلدان أخرى، ولذلك فإن أي قلق في هذا الصدد نعتبر أنه لا أساس له".

وأضاف بيسكوف، في سياق تعليقه على أنباء التوصل إلى اتفاق لشراء الرياض منظومة "S-400" دون أن يؤكد ذلك: "مسألة التعاون العسكري كانت على أجندة المباحثات الروسية — السعودية على أعلى مستوى، ولا أستطيع أن أقدم لكم تفاصيل."

تلفزيون "روسيا اليوم" الحكومي الروسي من جانبه نقل عن بيسكوف قوله إن "قلق البنتاغون" في هذا السياق لا مبرر له.