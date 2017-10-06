العثور على مخبأ للأسلحة والصواريخ فى مدينة الفلوجة

أعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم الجمعة، العثور على مخبأ للأسلحة والمتفجرات فى حملة تفتيش واسعة النطاق وسط مدينة الفلوجة.

وقال المقدم، على سامى، فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى، (واع)، إن المخبأ ضم أسلحة خفيفة ومتوسطة، مبينا أن القوات الأمنية تقوم بعمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق لأحياء المدينة بحثا عن مخابئ للأسلحة قام عناصر تنظيم "داعش" الاجرامى بإخفائها إبان سيطرته على المدينة، مشيرًا إلى أن وحدة معالجة المتفجرات أبطلت مفعول المواد المضبوطة دون وقوع أى إصابات بشرية فى صفوف القوات الأمنية.