مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين برام الله

أصيب ما لا يقل عن 12 فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيليى التى يشهدها حى أم الشرايط جنوب مدينة البيرة برام الله.

ووفق بيان صادر عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى فإن طواقمها نقلوا إصابتين بعيارات معدنية إلى مستشفيات رام الله، إضافة إلى تعامل المتطوعين وضباط الإسعاف مع ما لا يقل عن 10 إصابات فى الميدان.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا فلسطينيين اثنين خلال اقتحام استهدف بالأساس بنايات سكنية فى الحي، وأن جيش الاحتلال يطلق العيارات المعدنية والنارية وقنابل الصوت والغاز السام بكثافة، وأن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق.