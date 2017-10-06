الدنمارك تعتزم حظر النقاب في الأماكن العامة

تعتزم حكومة يمين الوسط في الدنمارك حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حسب ما أفاد به رئيس التحالف الليبرالي المحافظ، الشريك في الائتلاف الحاكم، أنديرس سامويلسن، اليوم الجمعة.

ونشر رئيس التحالف الليبرالي المحافظ تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "سيكون هناك حظر لغطاء الوجه".

وذكر سامويلسن أن حزبه لن يعارض هذه الخطوة.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، قرر الحزب الليبرالي الدنماركي "فينستري" قبل ذلك دعم حظر غطاء الوجه، كما أعلن حزب المحافظين، الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم، دعمه لهذه الخطوة.