القضاء على نحو 180 إرهابيا في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على نحو 180 إرهابيا بغارات جوية روسية في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح اللواء إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن 40 إرهابيا من طاجكستان والعراق تم القضاء عليهم، إضافة إلى تدمير مركز الإسناد التابع لهم و7 مركبات مزودة بأسلحة ثقيلة، بغارات سلاح الجو الروسي في محيط مدينة البوكمال الحدودية السورية.

وأضاف اللواء كوناشينكوف أن 80 مسلحا، بينهم 9 من شمال القوقاز، تم تصفيتهم في محيط مدينة الميادين، إضافة إلى تدمير 18 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة، و3 مستودعات ذخيرة .

وتابع الجنرال الروسي أن أكثر من 60 مسلحا من بلدان رابطة الدول المستقلة وتونس ومصر تم القضاء عليهم نتيجة الغارة الجوية الروسية في جنوب دير الزور في وادي نهر الفرات، إضافة إلى تدمير 12 مركبة مزودة بأسلحة ثقيلة.