أنباء عن إحباط هجوم إرهابي على قصر السلام الملكي في جدة

قالت تقارير إعلامية، غير مؤكدة، إن اثنين من أفراد الحرس الملكي السعودي قتلا، اليوم السبت، إثر هجوم إرهابي فاشل على قصر السلام في جدة.

وتداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلا عن روسيا اليوم صورا ومعلومات تفيد بمقتل الشخص الذي حاول اقتحام القصر، وهو أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة، ويوجد فيه مقر الديوان الملكي، وهو كذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.

كما أظهر مقطع فيديو التواجد الأمني المكثف بجوار قصر السلام، وتظهر جثة المهاجم بعد أن أجهز عليه رجال الأمن.