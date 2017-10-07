تنظيم "داعش" خطط لتنفيذ هجمات في نيويورك

أعلن ممثلو ادعاء أمريكيون، أمس الجمعة، أن أجهزة الأمن الأمريكية اعتقلت 3 رجال، منذ ماي العام الماضي، بتهم التآمر لشن هجمات في مدينة نيويورك لصالح تنظيم "داعش".

وقال مكتب القائم بأعمال المدعي العام، جون كيم، إن الهجمات التي أحبطتها سلطات إنفاذ القانون شملت تفجير شحنات ناسفة في تايمز سكوير في مانهاتن وفي مترو أنفاق المدينة.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد الرجال يدعى عبد الرحمن البهنساوي، وهو مواطن كندى عمره 19 عاما، محتجز في سجن بالولايات المتحدة منذ ماي 2016، وقد تم القبض عليه في نيوجيرسي، واعترف بأنه مذنب في اتهامات تتعلق بالإرهاب في أكتوبر الأول العام 2016.

وقال مكتب كيم إن طلحة هارون، وهو مواطن أمريكي عمره 19 عاما، اعتقل في باكستان حيث كان يعيش هناك في سبتمبر العام الماضي. كما اعتقل روسيل ساليك، وهو مواطن فلبيني عمره 37 عاما، في الفلبين، في أفريل من هذا العام.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يتوقعون تسليم هارون وساليك للولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات التي تشمل التآمر لارتكاب أعمال إرهابية ودعم منظمة إرهابية. وفي حالة إدانتهما بأشد التهم خطورة، فإنهما يواجهان أقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة.