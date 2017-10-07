مظاهرات حاشدة في مدريد وبرشلونة تأييدا لوحدة إسبانيا

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في مدريد، وفي برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا، للمطالبة بوحدة إسبانيا، واعتماد الحوار لإنهاء أزمة استفتاء انفصال الإقليم، الذي جرى مطلع الشهر الجاري.

ورفع المتظاهرون في عدة ميادين في مدريد وبرشلونة شعار "هل نتحدث؟"، في إشارة لضرورة الحوار وتجنّب أزمة طويلة المدى، كما خرجت مظاهرات أخرى بساحة "كولون" في مدريد تطالب بوحدة إسبانيا ورفض الحوار مع الانفصاليين. وارتدى كثيرون ثيابا بيضاء ودعوا لإجراء محادثات لنزع فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.