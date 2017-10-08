قرب تحرير الرقة من قبضة "داعش"

يتأهب تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا لشن الهجوم الأخير على مواقع تنظيم "داعش" في مدينة الرقة مساء الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن القيادي الكردي في "قسد" أردال، قوله إن هدف الهجوم المقبل هو محاصرة المنطقة المحيطة بملعب المدينة.

وتعهدت المتحدثة باسم غرفة عمليات "غضب الفرات" جيهان شيخ أحمد بأن الإعلان عن تحرير الرقة من قبضة "داعش" سيأتي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المسؤولة في بيان لها أن "قوات سوريا الديمقراطية" تمكنت لحد الآن من تحرير 85% من الرقة بعد اشتباكات مع الإرهابيين في شوارع المدينة.