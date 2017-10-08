الإعصار نيت يضرب ولايتي لويزيانا ومسيسيبي الأمريكيتين

ضرب الإعصار نيت ولايتي ويزيانا ومسيسيبي الأمريكيتين مصحوبا برياح عاتية وسيول ومهددا بعاصفة قوية تضرب ساحل جنوب الولايات المتحدة.

ووصل الإعصار، الذي بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 137 كيلومترا في الساعة، إلى مصب نهر المسيسيبي في لويزيانا في ساعة متأخرة من مساء السبت. ثم تحرك الإعصار شمالا ليضرب بيلوكسي في ولاية ميسيسيبي. وكانت ولايات لويزيانا ومسيسيبي وألاباما ومناطق في ولاية فلوريدا أصدرت تحذيرات وأوامر بإخلاء مناطق وسط مخاوف ناجمة عن الارتفاع الكبير للموج. وتسبب الإعصار نيت في مقتل 25 شخصا في نيكاراغوا وكوستاريكا وهندوراس. ثم اشتدت العاصفة المدارية إلى إعصار من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون في طريقها للولايات المتحدة. وعلى الرغم أنه ليس بقوة إعصاري ماريا وإيرما اللذين ضربا المنطقة الشهر الماضي، حذر مسؤولون من أن نيت عاصفة تتحرك بسرعة كبيرة وقد تسبب فيضانات في المناطق المنخفضة.