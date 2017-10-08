ترامب...سأعطي فرصة للسلام قبل نقل السفارة إلى القدس!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إنه يريد إعطاء فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وأشار في مقابلة مع حاكم ولاية أركنسو السابق، مايك هاكابي، في برنامج "هاكابي" على شبكة "تي.بي.إن"، إلى أن إدارته تعمل على خطة لإحلال السلام بين الجانبين، قائلا: "أريد أن أعطي ذلك فرصة حتى قبل أن أفكر في نقل السفارة إلى القدس".

وعن سؤال عما إذا كان قد وضع إطارا زمنيا لنقل السفارة، أجاب ترامب "سنقوم باتخاذ قرار في المستقبل المنظور". ففي جوان وقع ترامب أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب، على الرغم من تعهده خلال حملته الانتخابية بنقلها إلى القدس.